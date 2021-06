Wer im brandenburgischen Mahlow, direkt an der Grenze zu Berlin gelegen, größer einkaufen will, macht das wohl hier, am Stadtrand. Riesige Netto-, Rewe- und Lidl-Filialen stehen direkt nebeneinander. In der Ecke des Supermarkt-Parkplatzes könnte man den vielleicht zehn Quadratmeter großen Container glatt übersehen. „Covid-19 Testzentrum“ steht darauf in weißer Schrift auf roter Farbe, „Gratis Corona Test“.

Irgendwie hatte man sich die Dimensionen anders vorgestellt, als die Schwarz-Gruppe, die in Deutschland die Lidl- und Kaufland-Märkte betreibt, Ende März angekündigt hatte, ein „Corona-Schnelltest-Netzwerk“ aufzubauen. Aber es soll wohl vor allem schnell gehen. Ziel sei es, „mehrere Hundert Testzentren in Deutschland aufzubauen“ und so „ein flächendeckendes Angebot von kostenfreien Tests im Rahmen der Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums zu schaffen“.