So stellte es Preussen-Elektra-Chef Guido Knott am 25. Oktober in einer Videoansprache an die Mitarbeiter des im April stillgelegten Atomkraftwerks dar, wie mehrere Teilnehmer gegenüber Cicero bestätigten. Knott sei nicht ins Detail gegangen. Er habe die gescheiterten Gesprächsversuche erwähnt, um zu erklären, weshalb das bisherige Vorgehen, das Kraftwerk trotz Atomausstieg betriebsbereit zu halten, nicht mehr fortgesetzt würde.