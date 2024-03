Speisekarten gehören eher nicht zu meiner bevorzugten Lektüre. Doch als ich beim Surfen im Netz zufällig auf eine Anzeige stieß, in der als Mittagsgericht am Montag ein „Jägerschnitzel Ost“ auftauchte, löste das schon ein gewisses Erstaunen aus. Zwar gehöre ich zu jenen Eingeweihten, die wissen was damit gemeint ist. Aber ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, dass es sowas überhaupt noch gibt. Und schon gar nicht auf der Karte eines Caterers namens KulturKantine, der mitten im Szene-Bezirk Prenzlauer Berg an Wochentagen auch einen – erstaunlich preiswerten – Mittagstisch anbietet.

Was ist eigentlich ein „Jägerschnitzel“? Jägerschnitzel ist eine Art Sammelbegriff für alle möglichen Fleischverwertungen. In Frankreich führte Koch-Großmeister Auguste Escoffier um 1900 das Escalope á la Chasseur (Schnitzel nach Jägerart) ein, und bezeichnete damit ein in Butter gebratenes Stück Kalbsfleisch mit einer Sahnesoße, in die angeschwitzte Schalotten und Pilze kamen. Auch in Österreich setzte man beim Jägerschnitzel auf feines Kalbfleisch, das unpaniert gebraten und mit einer Pilzsoße serviert wurde. Für die werden Zwiebeln im Bratfett gebräunt, grob gehackte Pilze mitgeröstet und alles mit Kalbsbratensaft abgelöscht.