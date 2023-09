So erreichen Sie Alexandre Kintzinger:

Alexandre Kintzinger studiert im Master Wissenschafts- philosophie an der WWU Münster und arbeitet nebenbei als freier Journalist. Er ist Stipendiat der Journalistischen Nachwuchsförderung (JONA) der Konrad-Adenauer-Stiftung und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Professor Dr. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Arzt, Psychotherapeut und Sachbuchautor. Er arbeitete lange am Uniklinikum Freiburg, Forschungsaufenthalte führten ihn mehrfach in die USA. Seit einigen Jahren lebt, lehrt und forscht er in Berlin. Sein Buch „Realitätsverlust“ erschien im Mai 2023 im Heyne-Verlag.

Herr Bauer, sind Sie selbst in den sozialen Medien unterwegs?