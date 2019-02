Jürgen ist schon über sechzig, als ihn das Trauma seiner Kindheit wieder einholt. Er wird wegen einer Migräne stationär behandelt. In therapeutischen Gesprächen kommen Bilder aus seiner Zeit als Ministrant in der Katholischen Kirche hoch. Bilder von dem netten, jungen Pfarrer, der ihn zu sich nach Hause bestellt und ihm irgendwann unvermittelt in die Hose greift. 50 Mal, sagt der pensionierte Kriminalbeamte mit Tränen in den Augen, habe sich das in anderthalb Jahren wiederholt.

Was macht sexueller Missbrauch mit den Opfern? Wie ist es möglich, dass sich Pfarrer jahrzehntelang an Kindern vergehen konnten und die Kirche Strafanzeigen ignoriert, Übergriffe vertuscht und die Beschuldigten lediglich versetzt hat? Und was muss sich ändern, damit Priester ihre eigene Sexualität nicht mehr leugnen und lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen? Davon erzählt die Doku „Schuld ohne Sühne“.

Ein großer Schritt

Es ist ein bemerkenswerter Film und wohl kein Zufall, dass ihn die ARD drei Tage vor dem Beginn des internationalen Gipfeltreffens ausgestrahlt hat, das Papst Franziskus im Vatikan zu demselben Thema veranstaltet. Jürgen, einer der drei Protagonisten, kämpft seit 2006 darum, dass das Bistum Freiburg den mutmaßlichen Täter zur Verantwortung zieht – vergeblich. Dabei hat der Mann das Verbrechen gestanden. Er hat ihn in einem Brief um Verzeihung gebeten. Aber das Bistum wimmelt seine Anzeige mit fadenscheinigen Gründen ab. Auch ein Brief an den Vatikan bleibt folgenlos.

Der Pfarrer ist inzwischen verstorben, aber ermutigt durch die ARD-Filmemacher, hat Jürgen jetzt Strafanzeige beim Vatikan erstattet. Diesmal lädt man ihn nach Rom ein. Man hört sich an, was er zu sagen hat. Es ist ein großer Schritt für Jürgen – und auch für die anderen Opfern. Seit 1946 wurden 3.677 Fälle von sexuellem Missbrauch in der Katholischen Kirche angezeigt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie Jürgen haben viele die Verbrechen jahrelang verdrängt.