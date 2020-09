Viel ist in den zurückliegenden Tagen über die skurrilen Patenschaften zwischen Reichsbürgern, Alternativen, Linken, Esoterikern und in der Mehrheit vermutlich einfach nur verunsicherten und besorgten Bürgern geschrieben und behauptet worden. Dabei ging es in der Regel um die visuellen Farbkombinationen dieses bizarren Nachmittags: um Reichkriegsflaggen zwischen weißen Friedenstäubchen, Glatzen zwischen Dreadlock-Trägern, Schwarz-Weiß-Rot neben dem bunten Farbspektrum des Regenbogens. Und dazwischen immer wieder ein gedecktes Kleinbürger-Beige. Ein Elefant, den niemand sehen will, produziert eben eigentümliche Bilder. Weit interessanter aber als sein Aussehen war eigentlich sein Trampeln und Trompeten; kurz, all das, was man mit den Ohren hätte vernehmen können, wenn…. – ja, wenn man es denn nur hätte wahrnehmen wollen.