Vielleicht auch ein kleines bisschen Ostalgie. Mich verbindet eine viel längere Geschichte mit Sachsen-Anhalt als ein Wochenende. Sie geht zurück zu einer Zeit, wo es Sachsen-Anhalt noch nicht gab. In meinem rosa-roten Käfer namens Gretel fuhr ich im August 1989 von einer Nato-Militärbasis in Nordrhein-Westfalen (wo mein Vater für die Royal Air Force stationiert war) über die meistbewachte Grenze der Welt nach Halle. Dort arbeitete ich ein Jahr als Muttersprachlerin in der Abteilung Anglistik an der Martin-Luther-Universität. Als ich ankam, war Erich Honecker noch an der Macht. Als ich nach London zurückkehrte, stand die Wiedervereinigung kurz bevor.