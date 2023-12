Nein, die Welt sieht alles andere als super aus in diesen letzten Tagen des Jahres 2023. Seit fast zwei Jahren tobt in der Ukraine ein mörderischer Krieg. Israel muss sich seit Anfang Oktober des mörderischsten Angriffs seit Jahrzehnten erwehren. In der Straße von Taiwan köchelt ein Konflikt mit erheblichen militärischen und ökonomischen Risiken. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer veritablen Krise, die erkennbar nicht nur eine momentane Schwäche darstellt, sondern den Abstieg Deutschlands als Wirtschaftsmacht ankündigt. Derweil wird dieses Land von einer Koalition regiert, die schon damit überfordert ist, ihre Konflikte zu managen.

Und als ob das alles nicht schon deprimierend genug ist, kleben sich radikalisierte Jugendliche in der Selbstfindungsphase auf Straßen fest, die Gesamtgesellschaft lässt sich von freidrehenden Wirrköpfen toxische Debatten über Gendersprache und Diversity-Ideologie aufnötigen, und in den sozialen Netzwerken herrscht ein Ton unverhohlener Aggressivität und Besserwisserei.