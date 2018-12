Radikal sein, will sicher auch die Harvard-Philosophin Myisha Cherry. Nur mit dem Denken, da klappt es nicht so ganz. Zumindest wenn man ihren Artikel von letzten Dienstag in der Süddeutschen Zeitung zum Maßstab nimmt. Dort nämlich beschäftigt sie sich mit dem sogenannten „Othering“, was man etwas frei mit „Andersmachen“ übersetzen könnte. Das „Andersmachen“ ist in der Logik der Neuen Linken, also von Gender-, Post-Colonial- und Critical-Whiteness-Theoretikern, so ziemlich das Schlimmste, was ein Mensch einem anderen Menschen antun kann. Denn Andere als Andere wahrzunehmen, so das unterkomplexe Argument, ist Diskriminierung und also menschenverachtend.