Es gibt sie noch. Jene Journalisten, die ihren Job machen, und nicht alles glauben, was eine Bundesregierung so den lieben langen Regierungstag behauptet. Zum Beispiel, dass nach dem verfassungswidrigen Nachtragshaushalt unbedingt noch mehr Geld in die Staatskasse kommen muss. Deutschland steht – und exakt darauf wies Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Sonntag bei Anne will richtigerweise hin – mehr als genug Geld für wichtige Investitionen zur Verfügung. Theoretisch jedenfalls.

Das liegt unter anderem daran, dass Deutschland im internationalen Vergleich mit die höchsten Steuern und Abgaben hat, obwohl die Zahl der Menschen im Land, die Steuern zahlt und nicht vom Staat bezahlt wird, bei nur ungefähr 15 Millionen liegt. Diese 15 Millionen wiederum finanzieren einen großen Teil dessen, was der Staat so ausgibt – vom Bürgergeld bis zur Rüstungshilfe für die Ukraine; von den Hunderten Millionen, die man in die eigenen Vorfeldorganisationen (alias NGOs) pumpt, bis zum zweitgrößten Bundesparlament nach dem chinesischen Volkskongress.