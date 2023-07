Es gibt Menschen, die sind vom Leben überfordert. Alles zerrt an ihnen. Alles quält sie. Also irrlichtern sie durch die Welt. Wie Getriebene. Nirgendwo finden sie Halt. Aber immer wieder Schmerz und Verzweiflung. Also pressen, singen, schreien sie ihre Qualen, ihre Wut, ihr Leiden, ihre innere Hölle hinaus in die Welt. In früheren Jahrhunderten wurden solchen Menschen Heilige. In der Moderne Künstler. Sinéad O’Connor wurde beides.

Geboren wurde Sinéad Marie Bernadette O’Connor im Dezember 1966 in Dublin. Die Familie ist zerrüttet. Die Mutter schwelgt in ihrem eigenen Unglück und im Hass auf ihren Mann. Die kleine Sinéad störte dabei nur. Also beginnt das Töchterchen zu schreien und zu weinen. Das geht so lange, bis die Mutter zur Gewalt greift, um dem Gebrüll ein Ende zu machen. So berichtet es Jahrzehnte später zumindest Sinéads Bruder, der Schriftsteller Joseph O’Connor.