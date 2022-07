Man sieht nur, was man sucht - Ach, Friedrichstraße! Ein Abgesang auf die Flaniermeile

Nicht nur Geschäfte und populäre Gasthäuser gab es an der Friedrichstraße; hier wurde auch gewohnt. Doch wo damals Grimms Zigarrenladen war, gibt's heute den Coffee to go im Little Green Rabbit. Und wo dereinst das Warenhaus Quartier 205 von Ungers lockte, finden sich heute Firmenbüros und Luxusapartments. In der Friedrichstraße ist das umtriebige Berliner Leben längst erloschen.