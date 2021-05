Überall in Europa werden heute Denkmäler gestürzt. Denkmäler von Männern, die, was immer sie sonst noch Bedeutendes taten, in koloniale Strukturen verstrickt waren. In Frankreich hat es selbst den großen Aufklärer Voltaire getroffen, der einen Teil seines Vermögens Geschäften mit den Kolonien verdankte. Sein Denkmal wird gerade nach einem Farbanschlag nicht wieder aufgestellt, weil man nicht glaubt, dass er künftig in Ruhe gelassen würde.

Zumal in Frankreich und in Großbritannien haben Identitätspolitik, Cancel Culture, Postkolonialismus und Anti-Rassismus an den Universitäten derartige Ausmaße angenommen, dass bereits die Regierungen und die Parlamente tätig geworden sind: Es gibt offizielle Untersuchungen, Anhörungen über das Ausmaß der bereits eingetretenen Vergiftung der Debattenkultur und sogar gegensteuernde Gesetzgebung. Präsident Emmanuel Macron persönlich hat sich in den Widerstand geworfen und die Schädigung der Geisteswissenschaften durch die Identitätspolitik an den Universitäten gerügt.