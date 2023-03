Dabei hatte ich mit meinem Ursprungs-Tweet nicht weniger im Sinn, als das, was nach dem gescheiterten Versuch der Klimaaktivisten, Berlin bis zum Jahr 2030 in die CO2-Neutralität zu zwingen, auch andere im Sinn haben: eine Erklärung anbieten, warum der „Klimaentscheid“ in der Hauptstadt gescheitert ist. Welche das ist, erzähle ich Ihnen gleich. Zuvor werfen wir erstmal einen Blick auf die Rahmenbedingungen des Volksentscheids vom Sonntag und die Reaktionen auf sein Scheitern.