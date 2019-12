Auf Twitter, dem Kurznachrichtendienst für Menschen mit einer kurzen Empörungsspanne, tauchte ein Foto auf. Es war ein Bild, das Kunden der Deutschen Bahn nur zu gut kennen. Ein Mädchen, das keinen Platz mehr bekommen hat, sitzt auf dem Gang, neben Koffern und Reisetaschen. Das ist business as usual bei der Bahn, ausgefallene oder verspätete Züge, auf den letzten Drücker gebucht, allein unter angetrunkenen Kegelvereinen. Alles schon erlebt.



Dieses Mädchen war aber nicht irgendein Mädchen. Es war Greta Thunberg, die Mutter der Klimaschutzbewegung, eine 16-Jährige, die um die Welt reist, um die Welt vor dem Weltuntergang zu retten. Sie war auf dem Nachhauseweg von der UN-Klimakonferenz in Madrid – mit dem Zug, 1. Klasse, soviel Luxus muss dann doch sein. Doch ach, ihr ICE fiel aus – und damit fiel auch die Sitzplatzreservierung weg. Thunberg sah nicht gerade begeistert aus, aber sie nahm es sportlich. Auf Twitter schrieb sie: „Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home.“

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

