Doch in der Musik ist Quantität und die Tatsache, überlebt zu haben, noch kein Qualitätskriterium. Zudem ist die Bandgeschichte für jede neues Produktion der Stones vor allem auch erst einmal eine Bürde. Denn selbst hartgesottene Fans werden zugestehen, dass die besten Alben der Band („Aftermath“, Let it Bleed“, „Sticky Fingers“) vor über fünfzig Jahren produziert wurden. Und man tritt den Stones sicher nicht zu nah, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass das letzte wirkliche Highlight das Album „Exile On Main St“ markiert. Und das datiert von 1973.