Jeder neuen Idee stehen ihre Skeptiker gegenüber – aber auch Wissenschaftler, die unabhängig prüfen und abwägen. Bedenklich wird es allerdings, wenn am Ende niemand deren Empfehlungen folgen mag. So erging es Klaus Wallmann vor zehn Jahren. Damals leitete der Geochemiker ein großes europäisches Projekt namens ECO2, ein Kunstwort aus ecology und CO2. Es sollte die Risiken der von Norwegen praktizierten Kohlendioxid-Speicherung unter dem Meeresboden bewerten, wurde von der EU teuer finanziert und beschäftigte an die 100 Wissenschaftler. Die Ergebnisse allerdings ließen Brüssel kalt: „Das hat keinen interessiert, in Deutschland erst recht nicht“, sagt Wallmann.

Auf seiner Homepage beim Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel stehen viele weitere Funktionen, die der 63-Jährige schon innegehabt hat. Manche Forschungsprojekte erinnern an Agentenaufträge („SFB 574 A7“), andere an einen Kindergeburtstag („Sugar“). In jedem Fall machen sie deutlich, dass der einstige Abiturient aus Lüchow-Dannenberg es weit gebracht hat, und zwar fern jeder Provinzialität, wie Wallmann betont: „Die Meeresforschung ist international, wir untersuchen den Weltozean.“