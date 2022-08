Der Gedanke, dass es uns allen ebenso ergeht wie Neo in „Matrix“ oder Truman Burbank in der Kulissen-Stadt Seahaven, ist gleichermaßen angsteinflößend wie tröstlich. Angsteinflößend deshalb, weil all das, was uns als Individuum ausmacht, all die Erlebnisse und Erinnerungen, all die Überzeugungen und Ziele, eben nur Teil einer Illusion wären. Tröstlich aber auch, weil es dann endlich eine plausible Erklärung gäbe für all den Irrsinn, dem wir uns tagtäglich stellen müssen. Denn jede gute Simulation braucht das kleine wie große Drama, damit die Handlung nicht einschläft. Womit wir bei der Deutschen Bahn wären.