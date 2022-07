Alle Feste gleichen einander in unschuldiger Weise: Auf dem Apfelblütenfest stehen dieselben Stände, die auch die Herbstkirmes bereichern, und was beim Gewerkschaftsfest übrig bleibt, geht auf dem Weihnachtsmarkt zuverlässig weg. Jedes Fest kann an jedem Ort stattfinden: Das Fischfest in Stuttgart ist ebenso zugkräftig wie das Weinfest in Bremen, denn die Gäste sind nicht so kleinlich, nach dem Sinn und Warum zu fragen – entscheidend ist das Feiern als solches, die Lizenz zur mutwilligen Ausnahmestimmung.