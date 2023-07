Eine Devise des englischen Gen­tlemans lautet: „Ich gestatte nur drei Menschen, meinen Körper zu berühren: meinem Arzt, meinem Schneider und meiner Frau.“ Das klingt hübsch und manieriert, ist aber nicht mehr zeitgemäß. Die Ärzte fassen ihre Patienten immer seltener an, bedienen sich technischer Methoden, bei denen die Berührung kaum noch eine Rolle spielt. Den Schneider können sich selbst die meisten Gentlemen nicht mehr leisten; und auch wenn sie noch nicht online kaufen, dürften sie im Ladengeschäft von den Verkäufern nur in seltenen Fällen berührt werden. Was die Ehefrau betrifft: Immer weniger Männer sind verheiratet, und immer mehr führen ein Singledasein. Also: Der Gentleman scheint unberührt durchs Leben zu gehen.

Die Corona-Zeit ist vorbei, doch in unserem Verhalten hat sie einige Spuren hinterlassen. Viele Menschen achten nach wie vor darauf, andere nicht zu nahe an sich herankommen zu lassen. Vor allem dem guten alten Händedruck suchen sie aus dem Weg zu gehen. Es scheint, dass sie die Gelegenheit nutzen, um eine Form der Begrüßung, die ihnen insgeheim schon immer unangenehm war, unter einem einleuch­tenden Vorwand loszuwerden. Und man kann es ihnen nicht verargen! Wer möchte schon gern zum schweißnassen Händedruck zurückkehren? Oder zum fischartig schlaffen, zum brachial kraftvollen, zum gefühlvoll überlangen, zum tantenhaft tätschelnden? Die Epidemie bietet die einmalige Chance, uns derlei künftig vom Hals zu halten oder vielmehr von der Hand. Danke, Corona!