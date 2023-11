Das gelingt ihr in eindrucksvoller Weise. Die typischen Vorbehalte gegen plebiszitäre Entscheidungsprozesse prüft sie anhand dokumentierter Erfahrungen aus dem In- und Ausland, wobei vor allem die Schweiz und die USA Berücksichtigung finden. Keine der üblichen Verdächtigungen hält ihrer Prüfung auf politische Konsistenz und empirische Evidenz stand: Die direkte Demokratie begünstige Demagogen, überfordere fachlich die Bürgerinnen und Bürger, gefährde Minderheiten, ermögliche unsoziale Entscheidungen, funktioniere ohnehin nur in kleinen Einheiten und passe prinzipiell nicht zu einer repräsentativen Demokratie.