Gertrude Lübbe-Wolff wurde 1953 als Tochter des Philosophen Hermann Lübbe geboren. Sie studierte Jura in Bielefeld und Freiburg sowie an der Harvard Law School. 1992 trat sie eine Professur für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld an, von 2002 bis 2014 war sie Bundesverfassungsrichterin am Zweiten Senat. Soeben erschienen ist ihr Buch „ Demophobie – Muss man die direkte Demokratie fürchten? “ (Klostermann, 212 Seiten, 24,80 € ).

Frau Lübbe-Wolff, Umfragen zeigen, dass die Zufriedenheit der Deutschen mit der Demokratie in unserem Land sinkt. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas stellte unlängst fest: „Es stimmt etwas nicht zwischen Teilen der Bürgerschaft und dem demokratischen System.“ Bedarf unsere Demokratie einer Auffrischungskur?