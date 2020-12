Eigentlich ist es längst eine Binse, niedergeschrieben im deutsch-deutschen Poesiealbum: Die Corona-Krise spaltet das Land. Hier die Trotzköpfe mit den stetig anwachsenden Zweifeln, dort die Vorsichtigen mit der Angst im Nacken; hüben die Verschwörer, drüben die Schlafschafe; in den Städten die Systemmediennutzer, in den Tälern der Ahnungslosen aber all jene, die KenFM über Alu-Antenne empfangen können. Alles kann so einfach sein. Mein Herz so weiß, dein Hirn so schmutzig. Die lauwarme Wirklichkeit im Winter 2020, gut gespalten in heiß und kalt. Das funktioniert wunderbar. Besonders in Deutschland, dem Land, in dem die gesellschaftliche Sollbruchstelle seit nunmehr 30 Jahren vorgetackert ist.

Aber Wessi hin oder Ossi her: In einer aktuell nicht lösbaren Krise tut man immer gut daran, wenn man Buhmänner und Stellvertreter in den Dienst der psychischen Ökonomie nehmen kann. „Affektverschiebung“ hat Sigmund Freud einen derartigen Vorgang in seiner Schrift „Zur Psychopathologie des Alltagslebens“ genannt. Denn wer verschiebt, der muss die eigene Ohnmacht nicht mehr spüren – wenigstens für einen kurzen, oft seelenverlorenen Moment. Wenn man das Virus also schon nicht aus der Welt kriegen kann – im Zweifel ist es ja vielleicht längst schon im eigenen Körper – ist es nützlich, etwas Anderes auf Distanz zu halten. Ein Surrogat muss her, ein Ersatzmann. Ihn gilt es mit Verve niederzuringen, abzuspalten, notfalls auch mal runterzumachen.