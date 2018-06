Er will in einem Vortrag an den 2003 verstorbenen amerikanisch-palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward W. Said erinnern. Vor zwei Tagen hat er in New York über seine Arbeit als Schriftsteller und Fotograf gesprochen, nächsten Samstag nimmt er an einer Podiumsdiskussion an der Yale University teil, dann muss er weiter nach Bogotá, Toronto und Boston. Anfang Juni erscheint in Deutschland „Blinder Fleck“, der aus Fotos und Texten bestehende Essay, in dem Cole seine seit dem internationalen Erfolg des Romans „Open City“ (2011) unternommene Vermessung der Welt reflektiert. Es ist für den 1975 in den USA geborenen, in Nigeria aufgewachsenen Autor immer auch eine Vermessung des Geistes und seiner Wahrnehmungsgrenzen. „Lange bevor ich auf die Verweise stieß“, so Siri Hustvedt in ihrem Vorwort zu „Blinder Fleck“, „verstand ich, dass Teju Coles Projekt ein phänomenologisches ist. Es ist die Erforschung des Verhältnisses zwischen dem körperlichen Bewusstsein und der sichtbaren Welt.“