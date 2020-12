So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Auch für die Lebensmittelbranche sind die beiden großen Feste des Jahresendes extreme Umsatzbooster. Vor allem das gehobene Segment, bei dem es um Luxus und Genuss geht, boomt kräftig. Weihnachten mit seinen (in diesem Jahr oftmals nicht ganz so üppigen) Festtagsmenüs haben wir hinter uns, aber Silvester naht mit Riesenschritten. Und da gilt für viele Menschen auch in Deutschland: Um Mitternacht (auch davor oder danach) muss es einfach mal Champagner sein.

Von wegen „exklusiv“ Warum eigentlich? Mit der vermeintlichen Exklusivität dieses Schaumweins aus dem Nordosten Frankreichs ist es jedenfalls schon lange vorbei. In den Spitzenjahren des bald vergangenen Jahrzehnts wurden mehr als 300 Millionen Flaschen pro Jahr produziert. Alleine beim berühmten Branchenprimus Moët & Chandon waren es zeitweilig rund 70 Millionen Flaschen. Auch die inzwischen auf geschätzte 1,5 Milliarden Flaschen angewachsenen Lagerbestände sorgen nicht gerade für gute Laune in der Branche. Derzeit versuchen die Produzenten in einer konzertierten Aktion die Produktion drastisch zu drosseln, um den Preisverfall zu stoppen und den Nimbus der Exklusivität zu retten.