Unsere Gesellschaft, die sich in völliger Verkennung der Tatsachen als „Kommunikationsgesellschaft“ bezeichnet, erweist sich einmal mehr als unfähig zu jeder Form von Debatte. Unversöhnlich stehen sich die Lager gegenüber. Eine Änderung des Klimas ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Mit jeder neuen Runde in diesem Spiel vergrößert sich der Riss in der Gesellschaft. Das klingt defätistisch, doch manchmal ist Defätismus nur der bessere Ausdruck für Realismus.