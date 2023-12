So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Irgendwie ist das Warten auf den Jahreswechsel in diesem Jahr extrem unentspannt. Mit wohligem Schaudern schaut man auf die kommende Silvesternacht und die anscheinend mit Sicherheit zu erwartenden Ausschreitungen in Berlin und anderen Großstädten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stimmt die Bürger auf neue Exzesse „blinder Wut“ und „sinnloser Gewalt“ ein, vor allem gegenüber Polizei- und Rettungskräften. Die „generelle Gewaltbereitschaft an Tagen wie Silvester“ nehme zu, und zudem drohe eine Verknüpfung mit den aktuellen Spannungen im Nahen Osten.

Doch der Rechtsstaat sei gewappnet und werde konsequent vorgehen, versprachen die Ministerin und ihre Länderkollegen. So soll in der Hauptstadt ein Rekordaufgebot von knapp 4000 Polizisten wenigstens dafür sorgen, dass Feuerwehr und Rettungskräfte ihre Arbeit in dieser Nacht ohne ständige Gefahr für Leib und Leben verrichten können.