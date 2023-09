Auf den Spuren bayerischer Genusskultur - Zwischen „O’zapft is“ und Obatzda

Unser Genusskolumnist würde nicht im Traum auf die Idee kommen, auf das Münchner Oktoberfest zu gehen. Aber was die rund sechs Millionen Besucher außer Unmengen Bier dort sonst noch so verzehren, hat ihn schon interessiert. Daher hat er sich an die Zubereitung von „Obatzda“ gewagt, einer klassischen bayerischen Kästepaste.