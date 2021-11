Stellen Sie sich vor, Sie sind der Frontmann einer Band, die ihre beste Zeit in den Siebzigern hatte. In einem Alter, in dem Ihre Freunde die Harley Davidson gegen einen Rollator eintauschen, wollen Sie es nochmal wissen. Eine Tournee mit den Hits von früher. Here we go again! Während der Tournee passiert dann etwas, das jedem irgendwann passiert, auch dann, wenn er sich für unsterblich hält: Ihr Schlagzeuger stirbt.

Genau das ist den Rolling Stones passiert. Charlie Watts trat mit 81 von der Bühne ab. Für immer. Für die Stones ein harter Schlag. Ein Musiker lässt sich zwar ersetzen. Aber Watts war ja nicht bloß Musiker, er war vor allem Watts. Ein Idol. Ein Original, eine lebende Rythmusmaschine, der einzige Erwachsene unter ewig Halbstarken. Nach seinem Tod beteuerte Mick Jagger zwar, Charlie sei im Geiste bei ihnen. Er hätte gewollt, dass sie ihre Tour mit einem jüngeren Ersatzmann fortsetzen.

Aber ein flaues Gefühl bei den Fans bleibt. Wer seine Idole von früher live sehen will, wähnt sich in der Illusion, er kaufe sich ein Stück seiner Jugend zurück. Der Tod macht diese Illusion zunichte. Er führt einem die eigene Endlichkeit vor Augen.

Warum tun die uns das an?

Womit wir beim Comeback von ABBA wären. Und bei der Frage: Warum tun die sich das an? Und warum tun die das uns an? Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch. ABBA, das waren diese vier Bilderbuch-Schweden, die die Charts in den siebziger Jahren mit unfassbar schönen Melodien mit Sha-la-la-la stürmten, zwei Ehepaare auch noch, die beste Freunde waren, das passte gut zu den Songs. Die waren die perfekte Tapete für die mit Ikea möblierten Kinderzimmer. <p>%paywall%</p>

ABBA, das war der Soundtrack meiner frühen Jugend. Heiter. Unbeschwert. Mit einem Hauch von schwedischem Dolce far niente. Wenn unsere Eltern nicht da waren, legten meine Schwester und ich uns nachtblauen Lidschatten à la Agnetha auf, wir toupierten uns die Haare und performten ihre Songs im Wohnzimmer – lauthals mit Haarbürsten als Mikrophone. Einmal müssen wir es wohl übertrieben haben. Die alte Nachbarin klopfte an die Tür: Was denn da los sei.