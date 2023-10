„Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.“ – So begann vor 100 Jahren, am 29. Oktober 1923 um 20 Uhr, in Deutschland das Radiozeitalter. Der Sprecher war Friedrich Georg Knöpfke, der Direktor der für die Sendung verantwortlichen Radio-Stunde AG.

So bedeutend dieser Moment für die Mediengeschichte war, die erste Radiosendung in Deutschland hatte drei Jahre zuvor stattgefunden. Am 22. Dezember 1920 begann mit der Ansage „Achtung, Achtung – hier ist Königs-Wusterhausen auf Welle 2700“ die erste Testsendung der Reichspost. Das „Programm“ bestand im Wesentlichen in musizierenden und singenden Postbeamten.