Fast die Hälfte der Senioren spielen in der Haarkranzliga. Männer in dieser Altersklasse leiden eher darunter, dass sie zu wenig Haare auf dem Kopf haben und nicht zu viel. Bei den Frauen ist das in der Regel anders herum. Aber warum argumentiert die Bundesregierung gerade hier gerade mit „Körperhygiene“? Sind Golden Girls nicht mehr in der Lage, sich die Haare selber zu waschen? Sind ihre Dauerwellen gar so verfilzt, dass sich darin schon Vögel ein Nest gebaut haben?