Doch weil Christ so divers ist, kann man ihn nur schwer greifen. Das ist sein Geheimnis, aber das ist auch sein Problem. Vor etwa zwei Jahren saß er noch mit dem Reporter in seiner Bibliothek in Westberlin, in einer riesigen Altbauwohnung mit allem Schnickschnack. Christ rauchte Kette – wie sein Vorbild Helmut Schmidt, der ihm sehr wohlgesonnen war. „Ich glaube, Schmidt mochte mich, weil ich Klartext rede, gerne über Wirtschaft spreche und er in mir die Enkelgeneration verkörpert sah.“ Das Rauchen hat der 47-Jährige inzwischen aufgegeben. „Ich bin kein Suchtmensch. Und mein Zigarettenkonsum war nahezu suizidal“, sagt er lächelnd.