Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Berliner Polizei ist also „zufrieden“ mit dem Einsatzgeschehen in der Silvesternacht, wie eine Sprecherin erklärte. Durch „konsequentes und niedrigschwelliges Einschreiten“ sei es gelungen, Brennpunkte zu vermeiden. Zufrieden! Immerhin gab es nur 54 verletzte Einsatzkräfte (30 durch Pyrotechnik) in der Nacht in Berlin. Die Ansprüche auf inneren Frieden und Sicherheit sind ganz offensichtlich bescheidener geworden.

„Im Vergleich zum Vorjahr glimpflich abgelaufen“, so auch das Fazit des obersten Feuerwehrmannes der Bundeshauptstadt, Landesbranddirektor Karsten Homrighausen, nach der Berliner Silvesternacht. Besonders froh war die Berliner Feuerwehr, dass im Gegensatz zum Vorjahr „alle Einsatzkräfte ... dank unser Vorplanungen und Schulungsmaßnahmen sicher nach Hause“ kamen.