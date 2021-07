Dr. Torben Schiffner ist Träger des Sofja Kovalevskaja-Preises der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und Impfstoff-Forscher am pharmazeutischen Institut der Universität Leipzig.

Herr Schiffner, nach einer Preprint-Studie aus den Niederlanden ist ein geschwächter Abwehrmechanismus nach einer Corona-Impfung gegenüber anderen Viren nachgewiesen. Auch kann es durch die Impfung zu Herzmuskelerkrankungen und Sinusvenenthrombosen bei jungen Menschen kommen. Verstehen Sie die Angst mancher Menschen vor dem Impfen?

Die Studie aus den Niederlanden kenne ich nicht, aber grundsätzlich kann ein Immunsystem durch die Impfung kurzzeitig etwas herunterfahren, da es eben auf den Impfstoff konzentriert ist. Das ist aber normalerweise nur minimal und hat keine bleibenden Konsequenzen. Nachvollziehen kann ich auf jeden Fall, dass Menschen verunsichert werden, wenn sie von so etwas hören. Aber die meisten Menschen machen sich nicht bewusst, wie die Risiken verteilt sind. Denn ja, es gibt Risiken bei der Impfung. Aber sich nicht zu impfen, ist noch riskanter.

Viele verunsichert auch, dass Biontech und Moderna zu den neuartigen mRNA-Impfstoffen zählen, die noch nie massenhaft angewendet wurden ...

Für die Forschung sind die Impfstoffe nicht neu, da daran schon seit fast 15 Jahren geforscht wird. Auch wurden sie schon zuvor am Menschen angewandt, aber nun das erste Mal in so einer Breite.

Was ist anders als bei herkömmlichen Impfstoffen?

Das Besondere an diesen mRNA-Impfstoffen ist, dass wir dem Körper quasi nur einen Bauplan für ein Protein des Corona-Virus, das sogenannte Spike-Protein, geben. Der Körper stellt dann selbst dieses Protein her, was wiederum vom Immunsystem erkannt wird. Bei herkömmlichen Totimpfstoffen wird das gesamte Virus hergestellt und abgetötet. Bei Lebendimpfstoffen wird das Virus in abgeschwächter Form verimpft. In beiden Fällen muss der Impfstoff aber erst aufwendig in einer Fabrik hergestellt werden. Die Produktion eines Totimpfstoffs oder auch Spaltimpfstoffs unterscheidet sich auch sehr stark danach, um welches Virus es sich handelt. Bei mRNA-Impfstoffen ist die Produktion immer gleich, egal um welche Krankheit es sich handelt.

Also beurteilen Sie die Corona-Impfstoffe als unbedenklich?