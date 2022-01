Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Es ist November, Dieter Romann sitzt in seinem Potsdamer Büro, die Hemdsärmel hochgekrempelt, ohne Krawatte, hinter ihm ein Schild mit den Worten „All Cops Are Beautiful“ – alle Bullen sind wundervoll, eine Umdeutung des in linken Kreisen beliebten Graffitos „ACAB“ (All Cops Are Bastards). Während das Land in die nächste Corona-Welle stolpert und die Rufe nach der Impfpflicht lauter werden, redet der Chef seinen mehr als 51 000 Mitarbeitern der Bundespolizei ins Gewissen. Er zeigt seinen Impfausweis, fordert seine Leute zur Impfung auf: „Bitte zieht mit!“ Und zückt eine riesige Pferdespritze: „Es tut auch gar nicht weh!“ Per Du, hemdsärmelig, mit Humor. Typisch Romann.

Mit solchen intern zugänglichen Videos hält der 59-Jährige seit Beginn der Corona-Krise den Kontakt zu seiner Truppe, die in Zügen und an Flughäfen beim Kampf gegen das Virus ganz vorne mit dabei – und entsprechend gefährdet ist. Unter den Polizisten ist der Chef unangefochten. Der promovierte Jurist ist einer, der „Arsch in der Hose hat“, hört man über den Mann, der die Bundespolizei seit seiner Ernennung zum Präsidenten 2012 zu dem gemacht hat, was sie heute ist: gut ausgestattet, ein Rückgrat des Staates, angesehen in Gesellschaft und Politik. Es ist die Lebensaufgabe des bulligen Typen, dem man bis heute ansieht, dass er 1991 deutscher Karatemeister wurde.