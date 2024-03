Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament, selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt“, heißt es in einem alten Lied der Punk-Band Keimzeit. Es sind Stücke wie diese, auf die Katja Wolf als Jugendliche in den späten 1980er, frühen 1990er Jahren tanzte. Songs mit revolutionärem Impetus, die auch in der damaligen DDR gehört wurden. Etwa auf DT64, dem Jugendprogramm des DDR-Rundfunks, das auch Musik spielte, die der SED nicht gefiel.

Doch dann passierte die Wende. Und weil der Westen glaubte, dass fast alles, was aus der DDR kam, irgendwie kontaminiert wäre, wurde der Sender dichtgemacht – und Wolf protestierte mit anderen Jugendlichen dagegen. „Durch den Kampf um dieses Jugendradio bin ich in die Politik gekommen, durch den Kampf dafür, ein Stückchen Identität zu erhalten“, sagt sie Cicero.