Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat es dieser Tage nicht einfach. Erst stellten Recherchen der Welt am Sonntag und des Cicero Angaben zur Gründungsgeschichte seines Kölner Institut für Gesundheitsökonomie in Frage, und nun weißt auch das Schwäbische Tagblatt in einer eigenen Recherche, veröffentlicht am 19. April 2023, noch einmal auf die rätselhafte Historie des sogenannten „Lauterbach-Instituts“ hin.

Worum geht es? Karl Lauterbach hat sich am 10. Dezember 1995 auf einer Professur an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen beworben. In seinem Bewerbungsschreiben machte er dabei unter anderem folgende Angabe: „Zum 1. Dezember 1995 habe ich die zunächst kommissarische Leitung des neu gegründeten Instituts für Gesundheitsökonomie an der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln (Vergütungsstufe C3) übernommen.“

Immer mehr Wiedersprüche

Recherchen von Cicero und Welt am Sonntag haben vor einigen Wochen indes den begründeten Verdacht aufkommen lassen, dass es das angegebene Institut zum Zeitpunkt der Bewerbung noch gar nicht gegeben hat. Diese auf zahlreichen Dokumenten fußende Vermutung, die Cicero erstmals am 20. März 2023 veröffentlichte, wird nun auch durch eigene Recherchen des Tagblatt-Journalisten Volker Rekittke gestützt. Für den Minister scheint es also eng zu werden.

Denn zusätzlich zu den Angaben und Dokumenten des Cicero-Artikels hat das Schwäbische Tagblatt weitere Aussagen der Universität zu Köln wie auch des Bundesgesundheitsministeriums einholen können, die Lauterbach nicht zum Vorteil gereichen dürften. Im Gegenteil: Beim Versuch, den Gesundheitsökonom aus der Schusslinie zu holen, verheddert man sich immer mehr in Widersprüchen. In seinem Artikel zitiert Tagblatt-Journalist Rekittke eine Auskunft der Universität zu Köln zur Gründungsgeschichte des Instituts: „'Das Institut wurde mit der formalen Anerkennung des Ministeriums im Dezember 1996 gegründet. Die Eröffnung wurde dann feierlich am 21.2.1997 durchgeführt`, heißt es in einer Mail der Uni-Pressestelle, und weiter: 'Herr Prof. Lauterbach hat es ab der formalen Anerkennung geleitet'.“

Wie schon die Erklärungen, die auch Cicero vorlagen, ist auch diese Stellungnahme der Universität nicht in Einklang zu bringen mit der Chronologie, wie sie in Lauterbachs Bewerbung an die Universität Tübingen festgehalten ist. Rekittke kommt daher in seinem Text zur selben Schlussfolgerung wie zuvor bereits der Autor: „Demnach hätte das Institut für Gesundheitsökonomie im Dezember 1995 – zum Zeitpunkt von Lauterbachs Bewerbung in Tübingen – noch gar nicht existiert, sondern wurde erst ein Jahr später gegründet. Und konnte folglich auch nicht von ihm geleitet worden sein, auch nicht ›kommissarisch.“

Unterschiedliche Angaben der Pressestelle

Doch damit nicht genug: Das Bundesgesundheitsministerium, zitiert nach Rekittke, vermeldet zur Gründungsgeschichte des Instituts ebenfalls Dinge, die nicht ins Bild passen: „Prof. Karl Lauterbach war ab Ende 1995 als kommissarischer Leiter mit dem Aufbau des neuen An-Instituts 'Gesundheitsökonomie, Medizin und Gesellschaft' der Universität zu Köln betraut. Bezahlt wurde er dafür entsprechend der Besoldungsgruppe C3. Das Institut wurde 1997 mit seiner Berufung als Professor offiziell eröffnet.“

Wenige Wochen zuvor, in einer Mail an Cicero, lautete die Auskunft aus dem Ministerium noch wie folgt: „Prof. Karl Lauterbach hat zunächst die kommissarische Leitung eines ›AN-Instituts Gesundheitsökonomie, Mensch [sic!] und Gesellschaft‹ übernommen, bevor das Institut 1997 offiziell eröffnet wurde. Die Vergütung entsprach der Besoldungsgruppe C3.“

Rechtliche Vorbehalte gegen Datenweitergabe

Das Wort „Aufbau“ fehlte demnach in der ersten Antwort. In Bezug auf das exakte Gründungsdatum kann es alles und nichts bedeuten. Explizit nach der Korrektheit des abweichenden Institutsnamens („Mensch“) gefragt, korrigierte der Pressesprecher des Ministeriums, der sich auf Lauterbach berief: nichts. Cicero bat daher die Pressestelle der Universität zu Köln, den Originalantrag des Senats sowie den zustimmenden Bescheid des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung zuzusenden. Eine Antwort unterblieb. Ähnlich erging es zunächst auch Journalisten von Welt und Welt am Sonntag. Nach längerem Schweigen teilte die Universität am gestrigen Freitag diesen schließlich folgendes mit: „Gegen die Weitergabe seiner Daten macht Herr Prof. Lauterbach rechtliche Vorbehalte geltend.“

Neue Entwicklung am Freitagmorgen. Die @UniCologne teilt uns mit: "Gegen die Weitergabe seiner Daten macht Herr Prof. Lauterbach rechtliche Vorbehalte geltend." Warum, @Karl_Lauterbach? https://t.co/MmfqSo5vpT — Tim Röhn (@Tim_Roehn) April 21, 2023

Das spricht nicht gerade für jene Offenheit und Transparenz, die die regierende Ampel-Koalition noch am Beginn der Legislatur versprach. Eher schon erhärtet sich so der Verdacht, dass es eklatante Unterschiede zwischen Lauterbachs Angaben gegenüber der Universität Tübingen und der tatsächlichen Chronologie der Ereignisse gibt.