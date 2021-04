„Schwamm drüber“, versuchen die Spitzen von CDU und CSU am Dienstag zu vermitteln, ab jetzt stehen CDU und CSU, Laschet- und Söder-Anhänger, Seit an Seit. Aber ist das zu glauben, nach einer Woche, in der von der Basis über Ministerpräsidenten bis zu Ministern wie Peter Altmaier ein ganzer Unions-Reigen Laschet die Eignung abgesprochen hat, die Union bei der Bundestagswahl im September wieder in die Regierung zu führen?