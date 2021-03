Das also ist das neue Normal: Produkte, die für gewöhnlich zwischen einem Euro und 1,50 kosten, finden nun für sechs Euro einen Endabnehmer. Früher nannte man das Wucher, jetzt also – normal! Und auch dieses scheint nun landläufig gängige Praxis zu sein: Lieferanten, die ihre Waren zu überhöhten Gewinnmargen liefern, bleiben am Ende auf ihren Kosten sitzen. Haften tut notfalls der Steuerzahler. Doch was soll’s – normal! Ebenso wie die Armada von Anwälten, die laut einer Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke seit längerem damit beschäftigt sein soll, Klagen eben jener Lieferanten abzuwehren, die sich eine derartige Geschäftspraxis nicht länger bieten lassen wollen.

Neue Normalität. Wer hätte vor einem Jahr auch nur im entferntesten daran gedacht, dass just jener Bundesminister, der diese Redewendung ab April 2020 am häufigsten über die Lippen brachte, am Ende auch derjenige sein würde, der die hässliche Phrase am eifrigsten mit Leben füllt.