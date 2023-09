Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

„Ist das Krisentreffen nur eine Showveranstaltung?“ So fragt dpa in einem Vorbericht über den sogenannten Wohnungsbaugipfel (offiziell: „Bündnis-Tag zum bezahlbaren Wohnraum“), ohne eine Antwort zu geben. Die Antwort ist eindeutig ja. Und sie gilt übrigens für so gut wie alle sogenannten Gipfel, die im Kanzleramt veranstaltet werden, ob Auto-, Bildungs-, Integrations- oder Sonstwas-Gipfel. Ihr Zweck ist weniger das Zusammentreffen wichtiger Persönlichkeiten mit dem Kanzler zur politischen Entscheidungsfindung im Diskurs, sondern die mediale Inszenierung einer solchen konzertierten Krisenbewältigung. Tatsächlich stehen die konkreten Maßnahmen diesmal wie in anderen Fällen fest, bevor die Gipfelteilnehmer zusammenkommen. Die darin eingeflossenen Interessen und Positionen sind schon längst vorher wirksam geworden (oder eben nicht).

Aber nicht nur vordergründig und äußerlich ist das, was die Bundesregierung da inszeniert, eine Show. Die Maßnahmen selbst sind ein 14-Punkte-Sammelsurium der politischen Flickschusterei. Ein paar gängelnde Vorschriften werden gelockert, staatliche Subventionen etwas erhöht und ihr Empfängerkreis ausgeweitet. Dabei beraubt sich die Bundesregierung schon in der Begründung einer der Maßnahmen ihrer eigenen Glaubwürdigkeit: Angesichts der Lage sei „die Verankerung von EH 40 als verbindlicher gesetzlicher Neubaustandard in dieser Legislaturperiode nicht mehr nötig und wird ausgesetzt“, zitiert die Tagesschau aus der Vorlage der Bundesregierung. Wieso war es dann vorher nötig, möchte man fragen.