Raúl trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Stoppt den fossilen Wahnsinn“ und will die Neulinge, die sich bald im Namen des Klimas auf Straßen festkleben sollen, auf wütende Autofahrer vorbereiten. „Du bist jetzt auf der Straße. Es ist kalt. Stell dir vor du liegst in einer warmen, duftenden Badewanne. Leute schreien dich an, aber du bist ruhig, weil du weißt, du tust das Richtige.“