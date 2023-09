So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Gary Lineker ließ deutsche Herzen höher schlagen, als er vor vielen Jahren Fußball so definierte: „Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Nach der deutschen Blamage bei der Weltmeisterschaft in Katar bewies der Engländer Humor, als er seinen Spruch ergänzte: „Wenn sie es durch die Gruppenphase schaffen.“

Hansi Flick, bis Sonntag noch Nationaltrainer, scheint sich geistig noch in der guten alten deutschen Fußballwelt zu bewegen. Nach dem 1:4-Debakel gegen Japan sah Flick selbst keinen Handlungsbedarf. Als wäre er nicht von dieser Welt, verkündete er trotzig: „Ja, ich bin noch der Richtige. Ich finde, wir machen es gut.“