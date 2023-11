Manchmal hat man kein Glück – und dann kommt noch Pech dazu. Mit dem Zitat aus der Fußballwelt ist die Lage der Grünen noch zu harmlos beschrieben. Die Regierungspartei befindet sich in multiplen Krisen, die sich sowohl in großen Erdbeben zeigen wie auch in tektonischen Verschiebungen, die weiteren Lavaregen wahrscheinlich machen. Eine Woche vor der Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe, bei der eigentlich auch noch das 40-jährige Bestehen nachträglich gefeiert werden soll, ist keinem so recht zum Feiern zumute. Was aus der Grünen Partei insgesamt wird, ist so offen wie lange nicht mehr.

Karlsruhe könnte zum historischen Einschnitt werden, wenn die wütende Basis sich substantiell gegen die ebenfalls uneinige Parteispitze durchsetzt. Die derzeit großen Erdbeben in der grünen Welt sind: das Ende von Schwarz-Grün in Hessen, das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds und die Beschlüsse der Ampel zur Migrationspolitik. Jeder einzelne Punkt bringt die Partei immer wieder an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Ein Ausweg aus der sich verfestigenden Uneinigkeit, den programmatischen Sackgassen und persönlichen Animositäten ist nicht in Sicht.