Söder stellt Laschet-Biografie vor

Was also wollen uns die Sterne damit bedeuten, dass Armin Laschets Heimatstadt Aachen vergangenes Wochenende an eine OB-Kandidatin der Grünen gefallen ist? Geht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident dadurch geschwächt in die immer näher heranrückende Wahl des CDU-Vorsitzenden? Und wird dieser Makel womöglich dadurch wieder wettgemacht, wenn Markus Söder an diesem Mittwoch die jüngst erschienene Laschet-Biografie mit dem vielsagenden Titel „Der Machtmenschliche“ in Berlin präsentiert? Ist diese Geste womöglich gleichzusetzen mit einer Empfehlung des bayerischen Alleinherrschers zugunsten einer Kanzlerkandidatur seines Amtskollegen aus NRW? Fragen über Fragen.