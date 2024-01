Vor diesem Hintergrund könnte man das Ergebnis der jüngsten parteiinternen Umfrage theoretisch sogar als Erfolg für die FDP-Führungsebene werten, die schon vorher angekündigt hatte, in der Ampel bleiben zu wollen, unabhängig vom Ergebnis. Dieses liegt seit dem Neujahrstag nun vor: 47,76 Prozent der Mitglieder stimmten für einen Austritt der FDP aus der Ampel. 52,24 Prozent also für einen Verbleib. Gleichzeitig haben etwa zwei Drittel der Mitglieder nicht abgestimmt. Demokratietheoretisch haben sich die FDP-Mitglieder also für eine weitere Zusammenarbeit mit SPD und Grünen in der Bundesregierung entschieden.