Hermann Otto Solms ist das Kontinuum an der Spitze der FDP, der Mann im Hintergrund und ein Mann buchstäblich aus dem vorigen Jahrhundert. Zuständig für die langen Linien und einer der vier Väter der Wiederauferstehung der Liberalen. Parteichef Christian Lindner und sein Stellvertreter Wolfgang Kubicki stehen im Rampenlicht, Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, ist der Stratege. Der 77-jährige Solms kümmert sich in der Partei um die Finanzen. Irgendwie war er schon immer dabei. In der Ära Genscher und auch in der Ära Westerwelle. Als er 1980 erstmals in den Bundestag einzog, regierten noch SPD und FDP miteinander. Jungspund Lindner war damals gerade ein Jahr alt. In der christlich-liberalen Ära war Solms von 1991 bis 1998 Vorsitzender der FDP-Fraktion.