Die Aussage ist selbst mindestens eine Grenzverwischung, da sie zwei Vorwürfe in eins setzt, nämlich „Gepöbel“ und „Gewalt“, zwischen denen genau diese Grenze verläuft in einer freiheitlichen Demokratie; zwischen der akzeptablen und der nicht mehr akzeptablen politischen Streitführung. „Gepöbel“, also verbale Äußerungen, so derb oder geschmacklos sie auch immer sein mögen, sind Mittel des politischen Protests, die sich regierende Politiker gefallen lassen müssen, sofern sie nicht unmittelbar volksverhetzend sind, also etwa keine Gewaltaufrufe.