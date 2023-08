Seit dieser Woche gilt er nun: der Digital Services Act (DSA). Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit und weitestgehend unter dem Radar der allermeisten Mediennutzer greift damit das bisher umfassendste Regelungswerk für den digitalen Raum. Veröffentlicht wurde die Verordnung am 19. Oktober des vorigen Jahres. Am 17. Februar 2024 tritt sie in vollem Umfang in allen Mitgliedstaaten der EU in Kraft.

Bezüglich „sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen“ greifen die Bestimmungen des DSA allerdings schon ab dem 15. August 2023. Als sehr groß gelten nach Artikel 33 der Verordnung Plattformen oder Suchmaschinen, „die eine durchschnittliche monatliche Zahl von mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern in der Union haben“. Das betrifft u.a. Google, Bing, Amazon, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia YouTube oder Zalando.