Die beiden scheidenden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger hinterlassen nach ihrer fast neunjährigen Amtszeit einen riesigen Scherbenhaufen. Mit Ausnahme von Thüringen, Berlin und Bremen hagelte es bittere Wahlschlappen, der grundsätzliche Konflikt über die Ausrichtung der Partei führte zeitweise an den Rand der Spaltung und konnte nur oberflächlich befriedet werden. In ihren alten Kernklientelen wird die Linke längst nicht mehr als Interessenvertretung der „kleinen Leute“ wahrgenommen. Gerade bei Arbeitern verlor sie kräftig Stimmen auch an die AfD, was durch bescheidene Zuwächse bei den urbanen Mittelschichten nicht kompensiert werden konnte. In den Umfragen dümpelt die Partei mittlerweile zwischen sechs und sieben Prozent. In der Corona-Krise konnten keinerlei Akzente gesetzt werden, in den öffentlichen Debatten zu diesem Komplex spielt die Linke nur eine marginale Rolle.