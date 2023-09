In der Regierungskoalition ist nicht nur der Zauber des Anfangs verflogen und der politische Alltag eingekehrt. Nein, sie befindet sich in einer veritablen Krise und mit ihr das Land. Immer neue Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft – nicht mehr nur beschränkt auf einzelne kriselnde Industrien. Das gesamte ökonomische Gefüge gerät ins Rutschen. Die Verwaltung, einst wegen ihrer Effektivität und Zuverlässigkeit das Kronjuwel bundesrepublikanischer Staatlichkeit – analog verkrustet und ins Labyrinthische gewuchert. Die Energiewende führt zu horrenden direkten und indirekten Kosten, die Klimaziele werden dennoch verfehlt. Der höchst angespannte Wohnungsmarkt geht allmählich zur Wohnungsnot über. Die trostlosen Zustände in der Bildungspolitik lassen aus diesem Bereich keine Hoffnung für den vom Fachkräftemangel gebeutelten Arbeitsmarkt aufkommen. Während die gesteuerte Zuwanderung nicht so recht in Schwung kommt, herrscht bei der ungesteuerten Ratlosigkeit.

Ausweislich der Meinungsforschung erodiert das Vertrauen in das politische System und das Vertrauen darauf, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Dass das nicht nur die Projektion aufmerksamkeitsheischender Demoskopen ist, zeigen die noch vor kurzem für nicht möglich gehaltenen Höhenflüge der AfD, die nicht nur in der Sonntagsfrage stattfinden, sondern auf kommunaler Ebene schon politische Realität werden. Der Bundeskanzler gibt sich zwar „ganz zuversichtlich“, dass die Partei „bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten“, das ist aber der überoptimistische Ansatz der meisten Problemlösungen, welche das Kanzleramt in Aussicht stellt: Erledigung durch Zeitablauf, ganz ohne Reform und Kurswechsel.